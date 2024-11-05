Boeing уговорила сотрудников прекратить забастовку

Опубликовано 05 ноября 2024, 21:451 мин.
Boeing уговорила сотрудников прекратить забастовкуНа работку должны вернуться как можно быстрее
Руководство Boeing договорилось с большинством членов профсоюза о прекращении забастовки, длившейся с 13 сентября из-за несогласия сотрудников с условиями труда и зарплатой.
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В профсоюзе Boeing состоит 33 тысячи человек, на 5 ноября в забастовке участвовало 26 тысяч, из которых 59% проголосовали за прекращение забастовки. Сотрудникам предложили контракт с новыми условиями.
Согласно новому контракту, в течение четырёх лет зарплата вырастет на 38% и к исходу оговоренного срока достигнет $119 тысяч против текущих $76 тысяч. Но для этого сотрудники должны прекратить забастовку уже сегодня и с 6 ноября начать возвращение на работу; все должны приступить к своим обязанностям не позднее 12 ноября. Это необходимо для как можно более быстрого наращивания производства.
Части сотрудников придётся пройти переподготовку. Могут быть введены более жёсткие условия контроля охраны труда.