Boeing уговорила сотрудников прекратить забастовку

В профсоюзе Boeing состоит 33 тысячи человек, на 5 ноября в забастовке участвовало 26 тысяч, из которых 59% проголосовали за прекращение забастовки. Сотрудникам предложили контракт с новыми условиями.

Согласно новому контракту, в течение четырёх лет зарплата вырастет на 38% и к исходу оговоренного срока достигнет $119 тысяч против текущих $76 тысяч. Но для этого сотрудники должны прекратить забастовку уже сегодня и с 6 ноября начать возвращение на работу; все должны приступить к своим обязанностям не позднее 12 ноября. Это необходимо для как можно более быстрого наращивания производства.

Части сотрудников придётся пройти переподготовку. Могут быть введены более жёсткие условия контроля охраны труда.