Boeing установит два компьютера для контроля полета в самолете-убийце 737 Max

Согласно имеющимся у Seattle Times данным, производитель самолетов разрабатывает новое программное обеспечение, которое будет использовать данные сразу с двух компьютеров для управления полетом самолета, а не с одного, как это делается сейчас. Это должно повысить надежность работы электроники.

Напомним, что микропроцессор в 737 Max не был достаточно защищен от программных ошибок, в связи с чем бортовой компьютер при определенном стечении обстоятельств временно выходил из строя. В результате пилоты сталкивались с проблемами, которые приводили к трагическим последствиям. Сейчас же, когда на борту будет два полноценных компьютера, даже если один из них временно выйдет из строя, второй продолжит свою работу в штатном режиме, благодаря чему самолет сможет продолжить полет без каких-либо заметных проблем.