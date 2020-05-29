Boeing возобновил производство печальноизвестных гражданских самолетов 737 Max

Производством воздушных суден займутся на заводе в Рентоне, CША. При этом, для того чтобы обеспечить максимальную надежность конечного продукта, модель будет производиться в сниженных темпах и с большим количеством исследований безопасности устройства.

”Во время приостановки производства, которая началась в январе, механики и инженеры сотрудничали для того, чтобы выявить все возможные проблемы этой модели. Новые процессы комплектации также позволят обеспечить сотрудников всем необходимым для создания новых самолетов”, — говорится в официальном сообщении компании по этому поводу.

Напомним, что Boeing 737 Max получил статус печально известного гражданского самолета после того, как в марте 2019 года произошло сразу две авиакатастрофы с его участием. В общей сложности тогда погибли 346 человек.