Наука и технологии
Сегодня 14:38
Boeing временно закрыл производство "смертоносного" самолета
При этом так до конца и не понятно, как скоро компания возобновит выпуск Boeing 737 Max
Компания Boeing официально заявила на собственном сайте о том, что она временно приостанавливает выпуск самой аварийной модели последних лет 737 MAX.
На данный момент нет никакой информации о длительности приостановления производства, но уже сейчас известно, что начнется процесс уже в январе 2020 года. Данное решение компания приняла в связи с желанием сосредоточиться на доставке 400 уже имеющихся самолетов. Также представители компании отдельно отметили, что никаких массовых увольнений, связанных со сложившейся ситуацией, не планируется.
Напомним, что в течение текущего 2019 года во всем мире случились целых две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в результате которых в общей сложности погибли 338 человек.