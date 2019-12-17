Boeing временно закрыл производство "смертоносного" самолета

На данный момент нет никакой информации о длительности приостановления производства, но уже сейчас известно, что начнется процесс уже в январе 2020 года. Данное решение компания приняла в связи с желанием сосредоточиться на доставке 400 уже имеющихся самолетов. Также представители компании отдельно отметили, что никаких массовых увольнений, связанных со сложившейся ситуацией, не планируется.

Напомним, что в течение текущего 2019 года во всем мире случились целых две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в результате которых в общей сложности погибли 338 человек.