Boeing заявила о росте убытков на $250 млн из-за модуля Starliner

Как сообщает SpaceNews, касательно Starliner в отчёте «основном отражены задержки графика и самые высокие затраты». Рост убытков в размере $250 млн — дополнение к убыткам в размере $125 млн, которые компания зафиксировала во втором квартале.

Кроме того, 11 октября Boeing предупредила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что в третьем квартале она понесёт расходы на общую сумму $2 млрд по четырём основополагающим программам с фиксированными ценами в своём подразделении Defense, Space and Security (BDS), включая Starliner. Примечательно, что 23 октября компания заявила о новых расходах и убытках.

Обозреватели также отметили, что в результате последнего отчисления суммарно убытки Boeing, связанные со Starliner, составили порядка $1,85 млрд. «Растущие убытки вызвали вопросы о том, сможет ли Boeing когда-либо получить прибыль от Starliner и, возможно, решит прекратить его производство», — подчеркнуто в публикации.