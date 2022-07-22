Боевые машины «Терминатор» опробовали в спецоперации на Украине: впечатления военных

По словам источника, у БМПТ некоторые характеристики даже лучше, чем у многих танков. Прежде всего это защищённость, которая превосходит защиту большинства танков. Кроме того, у «Терминаторов» современный комплекс вооружения, позволяющий вести огонь по 4-5 целям одновременно.

В ходе боевых действий выяснилось, что у БМПТ обзор лучше, чем у танков. Благодаря этому экипаж боле осведомлён о ситуации во время интенсивного боя. Также у этих машин выше скорость наведения вооружения.

Как отмечается, «Терминаторы» используются и в городских, и в полевых условиях. Отличаются высокой боевой устойчивостью, и подтвердили своё назначение.

«Всё это повышает эффективность танковых подразделений, особенно при действиях в городе, где пехота противника с противотанковыми средствами может вести огонь с неожиданных ракурсов, в том числе сверху. БМПТ успевает реагировать на эти угрозы и подавлять их, в частности, за счёт огня 30-миллиметровых пушек, которые достают противника через стены домов», — рассказал источник РИА Новости.