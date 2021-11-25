Боевые возможности МиГ-31 сделали в три раза более эффективными

По словам заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, в рамках модернизации происходит в том числе полная замена бортового радиоэлектронного оборудования. Им на смену приходят более современные образцы.

Помимо всего прочего, они также «предусматривают применение современных авиационных средств поражения, примерно в три раза повышают боевую эффективность самолёта.

Напомним, что ранее, в сентябре, наши коллеги из The Military Watch обратили своё внимание на расширенный арсенал перехватчиков МиГ-31БМ и МиГ-31БСМ. В том числе и то, что он включает в себя новую ракету малой дальности Р-74М класса «воздух-воздух».