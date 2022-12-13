Богаче шейхов: Дурова признали самым богатым человеком в ОАЭ

Внезапно, на первом месте списка расположился Павел Дуров. На сегодняшний день его состояние оценивается в 15,1 млрд долларов. Это почти в 5 раз больше, чем у ближайшего соперника предпринимателя в стране.

Что интересно, прямо сейчас у Дурова имеется гражданство сразу четырёх стран: Российской Федерации, Федерации Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. При этом гражданином последней он успел стать лишь в феврале 2022 года.