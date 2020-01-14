Богатейшего человека в мире раскритиковали за желание помочь в борьбе с австралийскими пожарами

Так, вместо того, чтобы пожертвовать свои собственные деньги, коих у него, по подсчетам экспертов, около 110 млрд долларов, Безос решил пожертвовать средства собственной компании Amazon. Причем сумма пожертвования составила 690 тысяч американских долларов, что на фоне того же заработка самого миллиардера выглядит как плевок в лицо. Так, один из пользователей Twitter подметил, что *”​Джефф Безос зарабатывается 149 тыс долларов в минуту. По сути он жертвует 4,6 минут денег. Если бы он пожертвовал то, что зарабатывает за день, это было бы 215 миллионов долларов”. Вопрос того, насколько правильным было “нападать” на предпринимателя из-за суммы и способа пожертвования, остается открытым. Но факт того, что у него была возможность внести куда больший вклад в общее дело по спасению Австралии, остается неоспоримым.

Напомним, что достаточно интересный способ помочь в борьбе с лесными пожарами в Австралии нашла онлайн-модель, решившая переводить деньги, вырученные с продажи своих пикантных фото, на спасение австралийских животных, ставших жертвами природной катастрофы.