Богатейший человек планеты покинул пост главы собственной компании Amazon

Наука и технологии
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Богатейший человек планеты покинул пост главы собственной компании AmazonСпустя 27 лет после её основания
Несколько месяцев назад глава Amazon Джефф Безос объявил о намерении покинуть свой руководящий пост в июле. И вот, накануне, это всё же произошло.
Основателя IT-гиганта сменит бывший глава облачного сервиса Amazon Web Services (AWS). При этом Безос, как пишет Business Insider, оставит 10% акций интернет-магазина и сохранит место правлении и займёт должность председателя совета директоров компании.
Сообщается, что также миллиардер начнёт уделять больше времени своему благотворительному фонду Bezos Earth Fund, частной космической компании Blue Origin и газете The Washington Post.
Напомним, что Безос является самым богатым человеком на планете. Большая часть его состояния была заработана на основанной им же в 1997 году компании Amazon.