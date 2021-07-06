Богатейший человек планеты покинул пост главы собственной компании Amazon

Основателя IT-гиганта сменит бывший глава облачного сервиса Amazon Web Services (AWS). При этом Безос, как пишет Business Insider, оставит 10% акций интернет-магазина и сохранит место правлении и займёт должность председателя совета директоров компании.

Сообщается, что также миллиардер начнёт уделять больше времени своему благотворительному фонду Bezos Earth Fund, частной космической компании Blue Origin и газете The Washington Post.

Напомним, что Безос является самым богатым человеком на планете. Большая часть его состояния была заработана на основанной им же в 1997 году компании Amazon.