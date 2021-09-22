Богатейший человек планеты потратит 1 млрд долларов на сохранение биоразнообразия

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Богатейший человек планеты потратит 1 млрд долларов на сохранение биоразнообразияИ в общей сложности 10 млрд долларов до 2030 года
Как стало известно, лидер рейтинга Forbes и богатейший человек планеты Джефф Безос объявил о планах выделить в 2021 году гранты на общую сумму 1 млрд. Все они пойдут на усиление охраны природы.
Всё является частью планов бизнесмена, которые он озвучил ещё в момент основания собственного «Фонда Земли». В рамках него, к слову, экс-глава Amazon обещал выделить 10 млрд долларов до 2030 года, пишет американский Forbes.
Состояние природы сегодня хуже, чем 500 лет назад, когда леса были нетронуты, реки чисты, а доиндустриальный воздух свеж. Мы можем и должны бороться с этой аномалией. Объединив усилия, мы сможем пользоваться преимуществами современной жизни и сохранить окружающую среду.
Джефф Безос
Основатель Amazon
Также у фонда имеется интересная цель, получившая название «30х30». Её суть заключается в стремлении предотвратить вымирание различных видов животных и растений на 30% суши и моря уже к 2030 году.