Богатейший человек планеты потратит 1 млрд долларов на сохранение биоразнообразия

И в общей сложности 10 млрд долларов до 2030 года

Как стало известно, лидер рейтинга Forbes и богатейший человек планеты Джефф Безос объявил о планах выделить в 2021 году гранты на общую сумму 1 млрд. Все они пойдут на усиление охраны природы.