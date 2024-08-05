Бой анонимности: китайские власти введут личные ID для входа в интернет

Пользователи могут получить свой цифровой ID через приложение, разработанное Министерством общественной безопасности Китая.

Процесс получения включает проверку национального удостоверения личности и распознавание лиц. Цифровой идентификатор включает имя пользователя, «веб-номер» и QR-код.

Система тестируется на 81 платформе, среди которых 10 государственных сервисов и 71 коммерческое приложение, такие как WeChat, Taobao и Zhaopin. Эта инициатива направлена на сокращение сбора персональных данных интернет-платформами, что должно снизить риски утечек информации.

Проект цифровой идентификационной системы был предложен Министерством общественной безопасности и Управлением киберпространства Китая.

Пока что пользователи смогут добровольно присоединиться к новой системе, предоставляя свои данные для получения цифрового ID.