Бой Маска с Цукербергом могут отложить из-за вынужденной операции главы Tesla

Как сообщает New York Post, Маску может потребоваться хирургическое вмешательство. Илон ранее утверждал, что повредил спину во время занятий сумо.

Отмтетим, что грядущий бой между миллиардами вызвал огромный интерес у публики, так как оба участника являются выдающимися личностями в мире технологий и бизнеса.

Несмотря на то что и Маск, и Цукерберг не являются профессиональными бойцами, их конфликт в социальных сетях привлёк внимание миллионов. Поклонники и критики с нетерпением ждут этого события, чтобы узнать, кто из них окажется сильнее.

Однако здоровье — прежде всего. Если Маску действительно потребуется операция, бой, вероятно, будет отложен на неопределённый срок.