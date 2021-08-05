Боль в груди назвали признаком повышенного холестерина

Как выяснилось, на повышение уровня холестерина в крови может намекать боль в груди, которая может переходить в область шеи, рук или спины. Издание отмечает, что такие симптомы могут впоследствии привести к инсульту.

Отмечается, что намекать на грядущие проблемы может дискомфорт в груди и одышка. Объясняются такие симптомы закупоркой артерий, которая, в свою очередь, возникает ввиду повышенного холестерина. Ученые сообщают о том, что обратить внимание стоит и на кожные покровы в области век и носа. В частности, обратиться к специалисту имеет смысл при фиксировании выпуклых образований воскового вида с желтым оттенком.

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