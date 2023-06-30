Более 1 млн сабвуферов Bose 20-летней давности оказались взрывоопасны

Причиной отзывов стали 21 сообщение о воспламенении или плавлении басовых компонентов сабвуферов. В некоторых случаях возгорание приводило к повреждению окружающих предметов, но травм людей или домашних животных зарегистрировано не было.

Взглянуть на список подпадающих под отзыв систем можно на сайте Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC). Пользователям необходимо проверить серийные номера своих устройств, чтобы узнать, входят ли они в группу риска.

Bose предложила ремонт повреждённых модулей или 40% скидку на замену продукта. Однако пока неизвестно, какие продукты покрываются этим предложением.