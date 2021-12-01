Более 10 тысяч российских военных отправились на свежие учения

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Более 10 тысяч российских военных отправились на свежие ученияДостаточно масштабное мероприятие намечается
Как стало известно, прямо сейчас более 10 тыс военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) России в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений направляются на общевойсковые полигоны.
По словам представителей ЮВО, они должны будут принять участие в свежих зимних учениях.
В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО.
Пресс-служба ЮВО
Сообщается, что на первом учебном модуле ожидается проведение боевого слаживания отделений, расчётов и экипажей. При этом разместить личный состав планируется на автономных полевых лагерях АПЛ-500, базирующихся на основных полигонах на юге страны.
Вместе с этим учения стартовали и на полигонах «Нестеровский» (Ингушетия} и «Даниловский» (Волгоградская область).
Источник: Lenta.ru