Более 10 тысяч российских военных отправились на свежие учения

Сообщается, что на первом учебном модуле ожидается проведение боевого слаживания отделений, расчётов и экипажей. При этом разместить личный состав планируется на автономных полевых лагерях АПЛ-500, базирующихся на основных полигонах на юге страны.

Вместе с этим учения стартовали и на полигонах «Нестеровский» (Ингушетия} и «Даниловский» (Волгоградская область).