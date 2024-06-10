Более 100 ИИ-моделей защищают Сбербанк и его клиентов

Это решение стало ответом на стремительно растущие цифровые угрозы и потребность в более сложных системах защиты.

Раньше банк полагался на готовые решения, что не давало полной картины происходящего. Теперь, с новой платформой кибербезопасности, Сбербанк может собирать и обрабатывать события в режиме реального времени, эффективно реагируя на любые угрозы.

Эти модели ИИ выполняют разнообразные задачи. Например, они могут распознавать мошеннические звонки и даже «разговаривать» с мошенниками, чтобы защитить клиентов.

Кроме того, ИИ помогает анализировать риски, давать рекомендации по реагированию на угрозы и отслеживать отклонения от нормального уровня киберрисков.

Вице-президент по кибербезопасности Сбербанка, Сергей Лебедь, отмечает, что ежедневно обрабатывается порядка 500 млрд событий в сфере кибербезопасности — в 10 раз больше, чем четыре года назад.

Рост числа транзакций и изменений в цифровых продуктах делает использование ИИ жизненно необходимым.