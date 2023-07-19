Более 1300 экспертов назвали искусственный интеллект «движущей силой добра»

Они назвали технологию «движущей силой добра, а не угрозой для человечества». Эксперты объединились, чтобы противостоять «обреченности ИИ» и предложить позитивный взгляд на развитие данной сферы.

Инициативу возглавил Чартерный институт информационных технологий, который подготовил открытое письмо, подписанное более чем 1300 специалистами.

Они выразили уверенность, что страхи о «злых роботах-властелинах» и экзистенциальной опасности для человечества, которые недавно высказал ряд лидеров технологического сообщества, не соответствуют реальности.

По мнению экспертов, искусственный интеллект уже показал свою пользу и продолжает помогает в различных сферах жизни.

Например, медицинские системы на основе ИИ могут обнаруживать серьёзные заболевания, такие как кардиосклероз или диабет, а также ускорить процесс тестирования новых лекарств.