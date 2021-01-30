Более 18 игр и приложений для смартфонов стали временно бесплатными

В число временно бесплатных программ вошли сканер штрих-кода Scanner PRO, Shortcut Manager и детское приложение для изучения слов и звуков Flashcard Baby. Также бесплатно можно скачать приложение для установки видео в качестве обоев на смартфон Video Gallery - HD Video Live Wallpapers и коллекцию обоев Wallpapers Gallery - HD Wallpapers & Backgrounds.

Ознакомиться со всеми играми и приложениями, которые доступны сейчас бесплатно, можно по этой ссылке. Перейдя по ней можно также увидеть список игр и программ по сниженной цене.