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Более 2700 постаматов PickPoint самопроизвольно открылись из-за кибератаки
Сервис взял всю ответственность за соблюдение интересов пользователей на себя
4 декабря PickPoint подвергся масштабной кибератаке, которая затронула более 2700 постаматов, которые самопроизвольно открылись. Компания заверила, что для быстрого решения возникшей проблемы был сформирован «Штаб оперативного реагирования».
В опубликованном на официальном сайте PickPoint обращении не сообщается, в каких городах были атакованы постаматы. Издание NGS, в свою очередь, поделилось, что самопроизвольно открывались дверцы в Новосибирске, а в сети можно найти информацию о таком же поведении московских терминалов. О том, что проблема коснулась четверти постаматов рассказали в пресс-службу компании.
Сообщается, что большинство из постаматов были вовремя отключены, в связи с чем заказы в них открыты не были. PickPoint взял всю ответственность за «соблюдение интересов пользователей» на себя, пообещав уведомить о статусах заказов всех клиентов, чьи заказы были в постаматах в момент инцидента.