Более 2700 постаматов PickPoint самопроизвольно открылись из-за кибератаки

В опубликованном на официальном сайте PickPoint обращении не сообщается, в каких городах были атакованы постаматы. Издание NGS, в свою очередь, поделилось, что самопроизвольно открывались дверцы в Новосибирске, а в сети можно найти информацию о таком же поведении московских терминалов. О том, что проблема коснулась четверти постаматов рассказали в пресс-службу компании.

Сообщается, что большинство из постаматов были вовремя отключены, в связи с чем заказы в них открыты не были. PickPoint взял всю ответственность за «соблюдение интересов пользователей» на себя, пообещав уведомить о статусах заказов всех клиентов, чьи заказы были в постаматах в момент инцидента.