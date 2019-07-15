Более 3 млн россиян запрещено выезжать за границу

Вообще, число невыездных должников за первые полгода выросло на 31%, сообщает ведомство. Так, больше всего тех, кто остался должен, находится на юге России (50%), Северном Кавказе (48%) и Центральной России (41%). Общая сумма долга всех тех, кто лишен возможности выехать за пределы России, составляет 1,4 трлн рублей. В материалах ФСПП говорится, что у них есть данные о так называемых “супердолжниках”, которые на 41 человека накопили долгов на 135 млрд рублей (это примерно по 3,3 млрд рублей на каждого — прим. редакции). За взыскание с них долга, впрочем как и ограничением их выезда, взялся центральный аппарат службы.