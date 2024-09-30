Более 50% пользователей столкнулись с кибератаками с начала 2024 года

На пресс-конференции Игорь Кузнецов, руководитель Kaspersky GReAT, сообщил, что с начала 2024 года каждый второй россиянин столкнулся с кибератакой. По его словам, в период с января по сентябрь 56% пользователей испытали на себе различные формы атак, что свидетельствует о серьёзной угрозе в области кибербезопасности.

Злоумышленники в основном стремятся украсть пароли, личные данные и другую информацию, и для этого активно используют шпионское программное обеспечение. Кузнецов отметил, что в этом году количество россиян, ставших жертвами таких атак, увеличилось на 13%. Также на 14% возросло число пользователей, подвергшихся атакам с помощью программ-стилеров, которые используются для кражи логинов и паролей. Особенно тревожным стал рост мобильных кибератак — их количество увеличилось в полтора раза.

Каждый день специалисты Kaspersky обнаруживают 411 тысяч вредоносных объектов. Эта цифра постоянно растёт: в прошлом году их было 403 тысячи. За весь прошлый год было отражено более 6 миллиардов кибератак, заблокировано 106 миллионов вредоносных ссылок, а также спасено более 325 тысяч пользователей по всему миру от кражи средств с помощью вредоносных программ.