Более 6 млн россиян покупают фильмы и сериалы в интернете

Видеосервисы стали настолько популярными, что их доход увеличился на 44,3%. В прошлом году эта цифра составляла около 32%. Telecom Daily также сообщает, что рынок видеосервисов в России в течении года должен заработать рекордно высокую сумму, около 21,5 млрд рублей.

Глава Okko Иван Гродецкий рассказал, что число жителей России, которые будут будут платить видеосервисам увеличиться до 15-20 млн к 2024 году. В качестве примера приводится платное телевидение, которым к середине 2019 года уже пользуется приблизительно 35 млн домохозяйств в России.