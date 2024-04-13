Более 60% российских айтишников используют ИИ в своей работе

Аналитики из онлайн-школы программирования «Хекслет» провели исследование и выяснили, что большинство опрошенных IT-специалистов (65%) применяют искусственный интеллект (ИИ), чтобы улучшить свои проекты. Из них лишь 6% делают это регулярно, в то время как 39% только иногда обращаются к ИИ.

Интересно, что несмотря на пользу, которую многие получают от использования ИИ, 41% опрошенных не делают этого. Однако часть из них (35%) обращается к нейросетям на фрилансе или из любопытства. Только 26% используют ИИ для решения задач на работе, а 44% считают его использование неэтичным или неэффективным.

По словам Кирилла Мокевнина, одного из основателей «Хекслет», ИИ чаще всего применяется для поиска ошибок и проверки кода, особенно среди начинающих специалистов. Они используют алгоритмы ИИ в обучении, чтобы научиться решать сложные задачи.

Большинство разработчиков считают, что использование ИИ будет расти, но некоторые сомневаются в его способности эффективно решать сложные задачи (20%).