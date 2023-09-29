Более 60% россиян используют ИИ в повседневной жизни

Свыше 60% жителей России активно пользуются технологиями искусственного интеллекта (ИИ) в повседневной жизни, но только 38% из них доверяют этим технологиям, по данным Евгения Щекланова, руководителя «СберСтрахование жизни». Согласно его сообщению на Международном банковском форуме, молодёжь в возрасте 18-30 лет наиболее активно использует сервисы на базе ИИ, достигая 88% использования.

Наиболее популярными среди опрошенных оказались сервисы навигации и онлайн-карты дорожных маршрутов, которыми пользуются 57% респондентов. Умные колонки используют 16% опрошенных, голосовые помощники — 4%, а функции умного дома — всего 3%. Чат-ботами пользуется лишь 1% участников опроса.

Щекланов отмечает, что жители Москвы (78%), Санкт-Петербурга (77%), Кирова (74%), Тольятти (73%) и Рязани (68%), наиболее активно используют технологии ИИ. Мужчины более склонны к использованию этих сервисов, чем женщины, с соотношением 66% к 34% соответственно.

Что касается доверия к искусственному интеллекту, только 38% опрошенных выразили ему доверие. Наибольшее доверие проявили жители Набережных Челнов (52%), Астрахани и Москвы (по 45%), а также Казани (44%). В возрастной группе от 18 до 40 лет доверие к ИИ проявили каждый второй респондент.