Более 60% россиян не доверяют гаджетам с ИИ внутри

Большинство россиян (68%) выразили недовольство по поводу устройств с искусственным интеллектом (ИИ), считая их небезопасными, как показал опрос. Около четверти опрошенных беспокоятся о том, что такая техника может стать целью для хакеров и мошенников, что может привести к утечке их личных данных.

Другие 22% россиян, участвовавших в опросе, признались, что им безразлично, как встроенный ИИ влияет на безопасность устройства. Они считают более важным, чтобы их гаджет соответствовал современным стандартам и имел все актуальные функции.

Тем не менее, 9% респондентов выразили положительное отношение к возможностям встроенного ИИ, рассматривая его как движущую силу прогресса. Оставшийся 1% выбрали категорию «другое», предпочитая не вписываться в привычные рамки ответов.