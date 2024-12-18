Более 80% российских компаний продолжают использовать Microsoft Visio в работе

По данным компании «ГрафТех», более 83% пользователей в России, регулярно создающих графики и блок-схемы, продолжают использовать Microsoft Visio. Несмотря на наличие отечественных аналогов, большинство компаний не спешат менять привычное программное обеспечение из-за высокой стоимости переоснащения и необходимости обучения сотрудников. Статистика показывает, что на конец ноября 2024 года Visio использовали более 500 тыс. из 600 тыс. потенциальных пользователей в России, и до 2022 года эта цифра была ещё выше.

Отечественные аналоги Visio существуют, в том числе бесплатные, но они не всегда способны заменить функционал Microsoft полностью. Некоторые компании, несмотря на наличие альтернатив, продолжают закупать Visio через параллельный импорт или используют пиратские версии. По словам экспертов, основная причина такой ситуации — это не только привычка, но и тесная интеграция с экосистемой Microsoft, которую приходится полностью пересматривать при переходе на другие решения.

Эксперты утверждают, что для перехода на российские аналоги Visio компаниям нужно будет серьёзно перестроить свои бизнес-процессы. Ранее многие использовали связку Visio с другими продуктами Microsoft — создавали графики, вставляли их в Word и отправляли через Outlook. Даже если у некоторых компаний есть лицензированные версии программного обеспечения, обновлений они, скорее всего, не получат в ближайшее время.