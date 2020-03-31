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Более 85% московских СИЗО перестали принимать арестованных и осужденных из-за коронавируса
Новая инфекция касается все большего числа сфер в нашей жизни
ФСИН России официально объявила о том, что 7 из 8 московских СИЗО перестали принимать арестованных и осужденных из-за коронавируса. А это, на минуту, более 85% столичных следственных изоляторов!
”Также в этот период будет приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия. Устанавливается запрет на допуск в следственные изоляторы адвокатов и других посетителей”, — говорится в официальном сообщении ведомства.
Напомним, что только за последние сутки в России зафиксировано 500 новых случаев заболевания COVID-19 — в общей сложности число зараженных достигло 2 337 человек. Новые случаи заболевания были зарегистрированы в 24 различных регионах страны.