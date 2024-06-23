Более 90% российских компаний используют отечественное по

Аналитический центр компании StormWall провёл исследование, которое показало, что в 2024 году 93,5% крупнейших российских компаний из Топ-500 используют отечественные решения для защиты от DDoS-атак. Это увеличение с 90% в 2023 году говорит о росте предпочтения отечественных технологий в области кибербезопасности.

Эксперты StormWall выявили, что ведущие отрасли, включая государственный сектор, финансовую сферу и телекоммуникации, активно используют российские решения для защиты данных от DDoS-атак. Эти отрасли демонстрируют высокие показатели использования в 2024 году: 99,2%, 98,4% и 97,6% соответственно.

Несмотря на предпочтение отечественных решений, 6,5% крупнейших российских компаний все ещё предпочитают зарубежные сервисы для защиты от кибератак. Этот показатель снизился с 10% в 2023 году, что отражает уменьшение интереса к иностранным технологиям в области кибербезопасности.