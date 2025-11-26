Более половины магистральных оптоволоконных сетей РФ устарели

Эксперты подтверждают, что массовое строительство таких линий связи, например, «Транстелекомом» и «Ростелекомом», велось в начале 2000-х. По оценкам J’son & Partners Consulting, до 2030 года требуется заменить свыше 400 000 км кабеля. После истечения срока службы стекловолокно начинает «мутнеть», что ухудшает передачу сигнала и снижает пропускную способность, пояснил независимый аналитик Алексей Бойко.

Загрузка ключевых магистралей, таких как Москва — Улан-Удэ, уже достигла 60−70%, что близко к пределу. Исполнительный директор J’son & Partners Consulting Сергей Шавкунов уточнил, что часть мощности всегда резервируется на случай аварий.