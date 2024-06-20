Более половины мошеннических сайтов «мимикрируют» под сервисы инвестиций

Мошенники чаще всего используют фальшивые сайты инвестиционных сервисов, компаний и известных брендов, как указывает исследование, проведённое «МегаФоном» совместно с «Яндекс Браузером». Они распространяют фишинговые ссылки через рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и мессенджеры.

За последние полгода было выявлено более 600 мошеннических доменов, представляющих собой подделки популярных сервисов для инвестиций и известных брендов. Более 60% фишинговых атак имитируют интерфейс финансовых сервисов, а 10% приходятся на фальшивые сайты известных компаний, использующие доменные имена, похожие на оригинальные.

Остальные 30% атак включают сайты, подражающие соцсетям, личным кабинетам банков и государственным порталам, а также сайты с фальшивыми розыгрышами и обменом криптовалюты. «МегаФон» и «Яндекс Браузер» рекомендуют пользователям не переходить по подозрительным ссылкам, использовать двухфакторную авторизацию для защиты своих аккаунтов и устанавливать дополнительные меры безопасности в мессенджерах.