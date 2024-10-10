Более половины российских компаний оказались не готовы внедрить ИИ в работу

По результатам опроса, проведённого К2 НейроТех, стало известно, что 51% российских компаний не готовы внедрять искусственный интеллект (ИИ) из-за недостаточной IT-инфраструктуры. Представители бизнеса назвали это главной преградой для интеграции ИИ в свои процессы. Из опрошенных 34% сообщили о нехватке готовых инструментов для развёртывания ИИ, а другие указали на необходимость расширения вычислительных мощностей. Кроме того, 43% респондентов выразили беспокойство по поводу нехватки квалифицированных кадров, а 31% опасаются за безопасность своих данных при передаче их нейросетям.

На конференции Tech2b Conf К2 НейроТех собрал мнения более ста представителей крупных компаний, включая ИТ-директоров и руководителей по цифровизации. Оказалось, что лишь 34% компаний активно работают с ИИ, а 18% планируют начать в течение года. 28% респондентов собираются внедрять ИИ в течение трёх лет, но 20% заявили, что не планируют это делать вовсе.

В опросе также выяснили, что, чтобы начать использовать ИИ, компаниям нужно модернизировать свою инфраструктуру. Участники отметили, что необходимо не только приобрести новое оборудование, но и разработать специальное программное обеспечение для обучения нейросетей и обеспечения безопасности данных. Олег Вишняк, директор по продвижению решений К2 НейроТех, пояснил, что модернизация ИТ-инфраструктуры — это ключевая проблема, с которой сталкиваются компании. Аналитики составили список из пяти самых популярных сценариев применения ИИ: на первом месте — обработка больших данных (47,8%), за ней следуют обработка документов (41,8%) и разработка рекомендательных систем (32,8%).