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Наука и технологии
Опубликовано 04 июня 2024, 21:46
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Более половины российских организаций отключили от сервисов Microsoft

Точное число отключённых компаний не называется
Аналитики компании Softline узнали, сколько российских компаний были отключены от сервисов Microsoft с 15 мая
Более половины российских организаций отключили от сервисов Microsoft
© LYCS Architecture

Корпорация Microsoft с 15 мая ограничила доступ к своим облачным услугам для более чем половины российских компаний, сообщила ГК Softline через Telegram. Окончательное количество организаций, затронутых этим решением, не разглашается.

Напомним, что весной Microsoft уведомила российские компании о закрытии доступа к своим облачным продуктам с 20 марта 2024 года. Компания объяснила это действие санкциями Евросоюза, которые лишают её возможности предоставлять определённое программное обеспечение для управления или проектирования организациям в России.