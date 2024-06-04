Более половины российских организаций отключили от сервисов Microsoft

Корпорация Microsoft с 15 мая ограничила доступ к своим облачным услугам для более чем половины российских компаний, сообщила ГК Softline через Telegram. Окончательное количество организаций, затронутых этим решением, не разглашается.

Напомним, что весной Microsoft уведомила российские компании о закрытии доступа к своим облачным продуктам с 20 марта 2024 года. Компания объяснила это действие санкциями Евросоюза, которые лишают её возможности предоставлять определённое программное обеспечение для управления или проектирования организациям в России.