Более половины российских организаций отключили от сервисов Microsoft

Опубликовано 04 июня 2024, 21:46
1 мин.
Более половины российских организаций отключили от сервисов MicrosoftТочное число отключённых компаний не называется
Аналитики компании Softline узнали, сколько российских компаний были отключены от сервисов Microsoft с 15 мая
Корпорация Microsoft с 15 мая ограничила доступ к своим облачным услугам для более чем половины российских компаний, сообщила ГК Softline через Telegram. Окончательное количество организаций, затронутых этим решением, не разглашается.
Напомним, что весной Microsoft уведомила российские компании о закрытии доступа к своим облачным продуктам с 20 марта 2024 года. Компания объяснила это действие санкциями Евросоюза, которые лишают её возможности предоставлять определённое программное обеспечение для управления или проектирования организациям в России.
Источник:Коммерсант
Автор:Николай Шелофастов