Более половины россиян доверяют качеству российских компьютеров

Россияне активно выбирают отечественные ноутбуки и оценивают их положительно, показало исследование компании Fplus. Большинство респондентов, около 68%, знают о наличии российских ноутбуков, а 66% доверяют отечественным маркам в общем. Однако только 21% полностью доверяют российским ноутбукам, в то время как 42% готовы использовать их, но выбор зависит от конкретной модели.

Главными критериями при выборе ноутбука для россиян являются его цена, мощность и ёмкость аккумулятора. Почти все опрошенные, около 86%, смотрят на цену, предпочитая модели в диапазоне от 20 до 50 тысяч рублей. Мощность и ёмкость аккумулятора также считаются важными. Бренд и место сборки играют меньшую роль.

Помимо цены и характеристик, российские покупатели выбирают местные модели из-за поддержки отечественного производителя и опасений о сервисной поддержке со стороны зарубежных компаний. Они также выделяют преимущества российских марок, включая гарантированную техподдержку, выгодные цены и доступность сервисных центров.