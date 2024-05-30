Более половины россиян не против романтических отношений с ИИ

Большинство молодых взрослых в России, от 18 до 40 лет, готовы попробовать романтические отношения с искусственным интеллектом (ИИ) на два дня в качестве эксперимента. Это стало известно после исследования, проведённого сервисом знакомств Mamba. Однако, многие предпочли бы, чтобы ИИ умел разговаривать, шутить и чувствовать эмоции.

Интересно, что некоторые мужчины признались, что готовы попробовать романтику с ИИ из-за чувства одиночества. В то же время, многие выразили опасения по поводу романтизации взаимодействий с виртуальными помощниками. Некоторые даже признались, что никогда не имели сексуальных контактов, даже с живыми людьми, а некоторые уже использовали интим-сервисы с использованием ИИ.

Если в будущем ИИ сможет предсказывать судьбу отношений, то многие мужчины будут готовы заплатить за такие прогнозы. Однако у женщин меньше доверия к современным технологиям: только четверть из них предпочтёт использовать ИИ для прогнозирования будущих отношений.