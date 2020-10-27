Более половины россиян оказались готовы покупать обычные товары в виде подписки

Опрос был проведен среди более 500 респондентов, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге, при этом возраст опрашиваемых составлял от 18 до 55 лет, сообщает RB. По итогу более 60% опрошенных заявили о готовности пробовать новые модели покупки привычных товаров в виде подписки. При этом более 50% россиян высказали желание использовать голосового помощника для поиска товаров, а также получения информации о полезных скидках и акциях внутри магазинов.

Напомним, что ярким примером покупки товара по подписке является Яндекс.Станция. Так, например, вчера компания заявила о появившейся у нее подписке на “Станцию Мини” по цене 349 рублей в месяц в течение трех лет. После истечения этого срока, станция становится собственностью пользователя.