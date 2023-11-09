Более половины россиян получат доступ к 5G уже в 2035 году

Более половины россиян получат доступ к 5G уже в 2035 годуА скорость мобильного интернета вырастет до 125 Мбит/сек
В ближайшее время в России будет утверждена стратегия развития связи до 2035 года. Она обещает кардинальные изменения в доступности и качестве интернет-соединения для граждан страны.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что стратегия направлена на обеспечение качественной связью всех слоев населения и всех уголков Российской Федерации, а также на построение информационной инфраструктуры на базе отечественных систем и оборудования.
Основные цели стратегии включают в себя увеличение скорости интернета до 1 Гбит/с почти на всей территории страны, повышение средней скорости мобильного интернета до 125 Мбит/с и обеспечение покрытия сетями 5G для 60% населения.
Кроме того, планируется обновление орбитальной группировки спутников и усиление защиты от кибератак.
По оценкам Минэкономразвития РФ, потребность отрасли в инвестициях до 2035 года может достигнуть 13 трлн рублей.