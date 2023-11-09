Более половины россиян получат доступ к 5G уже в 2035 году

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что стратегия направлена на обеспечение качественной связью всех слоев населения и всех уголков Российской Федерации, а также на построение информационной инфраструктуры на базе отечественных систем и оборудования.

Основные цели стратегии включают в себя увеличение скорости интернета до 1 Гбит/с почти на всей территории страны, повышение средней скорости мобильного интернета до 125 Мбит/с и обеспечение покрытия сетями 5G для 60% населения.

Кроме того, планируется обновление орбитальной группировки спутников и усиление защиты от кибератак.

По оценкам Минэкономразвития РФ, потребность отрасли в инвестициях до 2035 года может достигнуть 13 трлн рублей.