Более половины россиян считают, что скачивание фильмов должно быть бесплатным

Мнение россиян о том, должны ли авторы произведений получать деньги за каждое скачивание их творений, разделилось. По опросу ВЦИОМ, треть граждан поддерживает идею оплаты за скачивание интеллектуальной собственности, но более половины, а именно 52 процента, считают, что платить за музыку и книги — это неправильно, учитывая низкий уровень доходов населения.

Исследование также показало, что 41 процент опрошенных считают, что закон должен защищать права авторов на их произведения, но 39 процентов считают, что после выпуска произведения автор не должен запрещать его бесплатное использование. Сравнивая с данными 2013 года, видно, что сейчас меньше людей поддерживают использование нелицензионного контента, что означает снижение на 13 процентов, с 52 процентов десять лет назад до 39 процентов сегодня.

Касательно борьбы с нелицензионными копиями фильмов и сериалов в интернете, большинство опрошенных предложили снизить цены на просмотр и скачивание (63 процента), в то время как 23 процента поддержали более строгое законодательство для создателей и распространителей нелицензионных копий. Эти результаты получены в рамках Всероссийского опроса ВЦИОМ-Спутник среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет и имеют погрешность выборки 2,5 процента.