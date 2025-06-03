Более половины россиян смотрят фильмы и сериалы только на телевизоре

Большинство россиян выбирают дополнительную акустику для улучшения звука телевизоров, выяснилось в исследовании, результаты которого представила директор по продукту бренда Hyundai в России Екатерина Субботина. 70% опрошенных предпочитают использовать внешние аудиосистемы, чтобы наслаждаться качественным звучанием. Встроенные динамики устраивают лишь 30% респондентов. Среди популярных решений названы наушники (56%), умные колонки (28%), портативные колонки (26%) и домашние кинотеатры (20%).

Некачественный звук встроенных динамиков стал раздражающим фактором для 52% опрошенных, которые считают, что это портит впечатление от просмотра. Ещё 36% отмечают неудовлетворительное звучание, хотя и не придают ему большого значения. Фильмы и сериалы россияне чаще всего смотрят на телевизорах (60%) или ноутбуках (36%), а 46% делают это ежедневно. Интересно, что для 12% респондентов телевизор чаще используется как фон.

Главной причиной покупки дополнительной акустики стало желание добиться высокого качества звука или эффекта «как в кинотеатре». При этом выбор оборудования во многом определяется бюджетом. Половина опрошенных готовы потратить на акустику от 11 до 45 тысяч рублей, 44% ограничиваются суммой до 10 тысяч. Лишь 4% россиян готовы инвестировать в премиум-решения, а для остальных важно найти баланс между ценой и качеством.