Более половины россиян уже готовы использовать цифровой рубль

Больше половины россиян планируют воспользоваться цифровым рублём, но многие из них хотели бы попробовать его только после полноценного внедрения, показало исследование медиахолдинга Rambler&Co. Банк России анонсировал запуск пилотной версии цифрового рубля, начиная с 15 августа, для реальных операций. Вначале они будут тестировать кошельки, переводы и оплату покупок. В исследовании приняли участие более 118 тысяч интернет-пользователей, из которых 56% подтвердили свой интерес к цифровому рублю.

Большинство респондентов (85%) хотели бы опробовать новинку только после её официального запуска, в то время как 15% готовы участвовать в тестировании. Те, кто готов к экспериментам, полагают, что цифровой рубль упростит онлайн-покупки (32%) и процессы инвестирования (24%). Однако Банк России подчёркивает, что это средство для платежей и переводов, а не инструмент для вкладов и кредитов.

Несмотря на интерес к новой форме денег, 41% россиян считают, что цифровой рубль не оказывает сильного влияния на повседневную жизнь. Некоторые (34%) опасаются, что он усложнит финансовую систему, но есть и те (25%), кто рад приветствовать новшество, уверенные, что оно упростит банковские операции.

Опрошенные считают, что цифровой рубль может быть полезен для предпринимателей. Многие верят, что это поможет бороться с коррупцией (49%) и уменьшит издержки компаний (40%). Также представители бизнеса считают, что новая валюта облегчит уплату налогов (7%) и выплату зарплаты (4%).