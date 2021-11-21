Более половины россиян уже вакцинировались от COVID-19

Свежими цифрами поделилась вице-премьер России Татьяна Голикова. По её словам, на 19 ноября 2021 года число людей, привившихся первым компонентом вакцины, составило более 66 млн человек. Через полный цикл вакцинации, в свою очередь, прошли уже 59 миллионов граждан страны.

Более того, в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Белгородской и Мурманской областях от COVID-19 привились свыше 60% жителей.

При этом, как отметил иммунолог Михаил Костинова, даже таких показателей недостаточно для того, чтобы «заработал» коллективный иммунитет. Всё потому, что в таком случае оставшиеся 50% всё ещё не защищены и без труда могут заболеть.