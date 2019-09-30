Более половины случаев насилия над детьми в интернете происходит в Facebook

Сообщается, что по данным прошлого года из 18,4 млн сообщений о сексуальных надругательствах в отношении детей во всем мире, порядка 12 млн отслеживаются на платформе Facebook Messenger. Более пугающим является тот факт, что все действия, которые будут направлены на разработку технологий по защите пользователей могут только усугубить ситуацию.

Ранее Марк Цукерберг поделился планами по реализации более безопасного сервиса, а этот процесс включает в себя шифрование частного контента на платформе. Отмечается, что это повлечет за собой только больше неприятностей, поскольку зашифрованные сообщения обезопасят всех пользователей, включая нарушителей. Если такая защита будет внедрена, то Facebook более не сможет просматривать отправленные пользователями сообщения.