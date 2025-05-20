Более трети россиян ностальгируют по кнопочным телефонам

Более трети россиян ностальгируют по кнопочным телефонамРезультаты исследования компании Unisimka
Половина россиян считает кнопочные телефоны устаревшими, однако треть опрошенных признались, что скучают по этим устройствам. Исследование компании Unisimka показало, что 56% людей старше 45 лет считают такие телефоны менее функциональными, чем современные гаджеты. Тем не менее, многие ценят их удобство и надёжность, включая длительное время работы без подзарядки и отсутствие социальных сетей.
Среди респондентов в возрасте 35–45 лет 68% отметили низкую функциональность старых моделей, но почти половина опрошенных вспоминают их с теплотой. Молодёжь тоже не осталась в стороне: несмотря на то, что 37% россиян до 25 лет не застали эпоху кнопочных телефонов, 34% из них проявляют интерес к легендарным моделям. Некоторые хотят протестировать устройства, которые когда-то были символом стиля и практичности.
Среди главных достоинств кнопочных телефонов россияне до 35 лет выделяют долгую автономность (65%), популярные игры вроде «Змейки» и «Тетриса», а также уникальный дизайн. Самыми популярными моделями остаются Nokia 3210, Motorola RAZR и Sony Ericsson с аудиоплеером. Ностальгия по прошлому все ещё живёт, даже в условиях тотального господства смартфонов.