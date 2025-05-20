Более трети россиян ностальгируют по кнопочным телефонам

Половина россиян считает кнопочные телефоны устаревшими, однако треть опрошенных признались, что скучают по этим устройствам. Исследование компании Unisimka показало, что 56% людей старше 45 лет считают такие телефоны менее функциональными, чем современные гаджеты. Тем не менее, многие ценят их удобство и надёжность, включая длительное время работы без подзарядки и отсутствие социальных сетей.

Среди респондентов в возрасте 35–45 лет 68% отметили низкую функциональность старых моделей, но почти половина опрошенных вспоминают их с теплотой. Молодёжь тоже не осталась в стороне: несмотря на то, что 37% россиян до 25 лет не застали эпоху кнопочных телефонов, 34% из них проявляют интерес к легендарным моделям. Некоторые хотят протестировать устройства, которые когда-то были символом стиля и практичности.

Среди главных достоинств кнопочных телефонов россияне до 35 лет выделяют долгую автономность (65%), популярные игры вроде «Змейки» и «Тетриса», а также уникальный дизайн. Самыми популярными моделями остаются Nokia 3210, Motorola RAZR и Sony Ericsson с аудиоплеером. Ностальгия по прошлому все ещё живёт, даже в условиях тотального господства смартфонов.