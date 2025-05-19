Более трети задач программистов выполняются нейросетями

Согласно исследованию компании true.code, сейчас около 35% задач в программной разработке выполняются с использованием нейросетей. Их особенно часто привлекают для рутинных операций и типового программирования. Например, генерация шаблонного кода выполняется нейросетями на 60%, а создание SQL-запросов покрывается примерно наполовину.

Аналитики также отметили, что нейросети помогают в поиске ошибок и ведении документации, выполняя до 40% этих задач. Однако в вопросах работы с устаревшим кодом или оценки эффективности решений участие ИИ ограничено 15% и 10% соответственно. Здесь важно прямое участие разработчиков, так как требуется глубокий анализ и профессиональный опыт.

По словам генерального директора true.code Артёма Шеленговского, нейросети выполняют вспомогательные функции, но ключевые решения остаются за людьми. Искусственный интеллект не способен разработать сложную архитектуру модуля самостоятельно, но может предложить общее направление. Это помогает разработчикам экономить время на рутинных задачах и сосредотачиваться на более значимых процессах.