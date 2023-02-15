Болеть может всё понемногу, но именно при этой боли нужно идти к врачу

Болеть может всё понемногу, но именно при этой боли нужно идти к врачуИ не важно, мужчина вы или женщина
Российский врач и телеведущий Александр Мясников призвал зрителей немедленно обращаться за медицинской помощью при возникновении острой боли в животе. Он заявил, что не важно, какого пола при этом человек.
Фото: Сеченовский университет
Например, у женщин боли внизу живота могут быть вызваны проблемами, связанными с репродуктивной системой, а также рядом других заболеваний.
Отметим, что ранее Мясников уже обсуждал в своей телепередаче несколько других тем, касающихся здоровья. Так, он перечислил болезни, которые обычно проходят сами собой, в том числе насморк и острые респираторные вирусные инфекции.
По словам специалиста, в случае с данными заболеваниями, врачи могут лечить только симптомы, а не сам вирус. Мясников также предупредил зрителей о том, что корь очень заразна, и рекомендовал сделать прививку.