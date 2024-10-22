Болезнь Альцгеймера наносит удар по мозгу в два этапа, выяснили ученые

Ученые проанализировали мозг 84 человек, и результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Neuroscience, подтверждают, что повреждение нейронов в первой фазе может инициировать проблемы с нейронными цепями, связанные с болезнью.

Команда ученых использовала передовые генетические анализы для изучения клеток средней височной извилины, отвечающей за язык, память и зрение. Изучая данные контрольных доноров и людей с болезнью Альцгеймера, они создали генетическую и клеточную хронологию изменений, происходящих на протяжении заболевания.