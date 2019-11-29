Болезнь Паркинсона научились определять по почерку

”Раннее обнаружение имеет решающее значение, потому что мы знаем, что к тому времени, когда кто-то начинает испытывать тремор или ригидность мышц, уже может быть слишком поздно: лекарства будут неэффективны. Давно известно, что болезнь Паркинсона влияет на мышцы и привычную деятельность, поэтому она влияет и на то, как пациенты пишут и рисуют”, — поделился член команды исследователей, Динеш Кумар.

Тест предполагает порядка семи различных заданий на цифровом планшете, в числе которых рисование спиралей по точкам, а также письмо, подразумевающее мыслительную деятельность. После прохождения теста алгоритмы в реальном времени изучают полученные данные, а далее выводят результат. Согласно испытаниям, новая технология позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях с 93% точностью.