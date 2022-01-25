Болгария внепланово купит две подлодки из-за боязни начала войны России и Украины

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Болгария внепланово купит две подлодки из-за боязни начала войны России и УкраиныПока что «бывшие в употреблении»
Как стало известно, Болгария решила внепланово закупиться сразу двумя подлодками. Последнюю свою субмарину страна списала ещё более 10 лет назад — в 2011 году.
Теперь же местные власти решили купить две бывшие в употреблении подводные лодки «в хорошем техническом состоянии». Причиной такого решения эксперты называют боязнь Болгарии перед началом войны России и Украины.
Ведутся переговоры с конкретной страной по закупке подводных лодок. Есть способы выделить средства на подводные лодки в госбюджете. Мы не будем покупать новые субмарины, но, по меньшей мере, они будут в хорошем техническом состоянии.
Стефан Янев
Министр обороны Болгарии
Что интересно, болгарское правительство уже рассматривало год назад возможность закупки подводных лодок. Правда, тогда с решением не было какой-либо спешки. Но «с началом украинского кризиса» было решено пересмотреть позицию по данному вопросу и усилиться субмаринами.
Источник: Российская Газета