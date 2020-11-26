Боли в руках и ногах могут говорить о повышенном холестерине

По словам европейский специалистов, возникать болезненные ощущения в конечностях могут ввиду образования отложений, которые состоят из холестерина, жирных веществ, клеточных отходов, кальция и фибрина. Они, в свою очередь, могут привести к уменьшению кровеносных сосудов, а впоследствии и к такой болезни, как атеросклероз.

Отмечается также, что холестериновые бляшки в артериях могут провоцировать болезни периферических артерий. Причем в определенных случаях это заболевание может приводить к потере конечностей. Так, при выявлении болевых ощущений в руках и ногах необходимо проконсультироваться с врачом и пройти обследование.