Болит голова? Отсутствие зубов может быть причиной

По его словам, продолжительное отсутствие жевательных зубов и игнорирование процедуры имплантации могут стать источником столь неприятного состояния.

Специалист обратил внимание на то, многие люди, руководствуясь эстетическими соображениями, в первую очередь восстанавливают передние зубы, оставляя жевательные на потом.

Однако такой подход может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом и гипертонусу мышц из-за одностороннего жевания, а также вызвать асимметрию лица.

Чернов пояснил, что отсутствие зубов влияет на прикус и изменяет положение челюсти. Это может стать причиной появления головных болей. Кроме того, отсутствующий зуб оказывает негативное влияние на остальные зубы.

Напомним, что ранее стоматолог Николай Ожерельев предупредил о том, что неправильная чистка зубов может привести к сердечным заболеваниям.